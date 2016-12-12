Six Flags Magic Mountain Holiday In The Park

Six Flags Magic Mountain Holiday In The Park

101.5 KGFM WANTS YOU GET IN THE HOLIDAY SPIRIT AS SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN TRANSFORM INTO A WINTER WONDERLAND!

YOU AND YOUR FAMILY CAN ENJOY THE MOST THRILLING COLLECTION OF COASTERS INCLUDING THE NEW REVOLUTION AND TWISTED COLOSSUS!  GRAB A COCOA….WHEN THE SUN GOES DOWN, THE SPARKLING HOLIDAY IN THE PARK WILL DAZZLE YOU WITH A MILLION LIGHTS, FESTIVE SHOWS…PLUS VISIT WITH SANTA AND MRS. CLAUS!

VISIT SIX FLAGS DOT COM FOR THE BEST DEALS ON TICKETS AND SEASON PASSES.  OR…
WIN YOUR TICKETS TO SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN’S HOLIDAY IN THE PARK JUST LISTEN TO EJ TYLER IN THE MORNING OR YOU CAN SIGN UP OR LOG BACK INTO REWARDS AT KGFM DOT COM.

 

 

 

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A great start for your day!

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Kick off your busy workday with E.J. Tyler!  Plenty of your favorite songs, entertainment and lifestyle news and the “survival information” you need to start your day.

 

Weekday mornings from 6-10am on 101.5 KGFM!

The KGFM Street Team!

The KGFM Street Team!

The KGFM Street Team is on the loose!  They’re cruising Bakersfield throughout the day, and the KGFM van is loaded with great prizes!  If you see them around town, stop by and register for event tickets and cool gifts.  You might even be an Instant Winner!

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